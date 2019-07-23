Бобровский — о высказываниях Панарина: с чем-то я согласен, он говорил от сердца

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал интервью своего друга, нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Напомним, Панарин раскритиковал российские власти и религию.



«С чем-то я согласен. Я его друг, поэтому поддерживаю его. Считаю, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, он сказал то, что думает. Я не вижу в этом ничего плохого. Как это может на нём отразиться? Я не могу здесь комментировать, я не знаю, как отреагировали на это интервью. Он высказал свое мнение.



Я бы так не стал делать. Но Артемий другой человек. Я его очень хорошо знаю, и я знаю, что он говорил от сердца. Люди могут повернуть информацию в другое русло, но Артемий говорил искренне. Он добрый и открытый, никакой подоплеки в этом интервью не было», — цитирует Бобровского Sport24.



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