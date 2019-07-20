Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшем российские власти в интервью.
«Никакого скандала не вижу — у нас свободные страны, Панарин просто выразил свои мысли. Политика — это вообще личное дело каждого, а вот религию, может быть, на публике все-таки не стоит обсуждать, здесь, наверное, минус. А так — вполне обычное мнение, право на которое есть у каждого человека. В принципе публичное обсуждение политики спортсменами — это во многом моветон. Но я не сказал бы, что в Северной Америке от этого все уходят, особенно при новом президенте США. В НБА и американском футболе на него ополчились многие темнокожие спортсмены, в НХЛ таких меньше, но, например, обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли отказался идти с „Вашингтоном“ в Белый дом.
Любое обсуждение — это нормально, главное — никого не затаптывать. У меня есть опасения, что интервью Панарина так или иначе может отразиться на Олеге Знарке — все-таки в условиях поляризации на нового тренера „Спартака“, учитывая все связи, неизбежно ляжет часть негатива. Я считаю, что в полностью выстроенном обществе такого быть не должно. Но, думаю, это будет», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.
- 20 июля 2019
-
09:10
-
08:57
-
08:40
-
08:12
-
07:57
-
07:32
- 19 июля 2019
-
23:30
-
23:09
-
23:05
-
22:39
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
21:51
-
21:28
-
21:01
-
20:34
-
20:26
-
20:00
-
19:39
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:10
-
17:40
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:40