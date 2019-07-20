Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшем российские власти в интервью.



«Никакого скандала не вижу — у нас свободные страны, Панарин просто выразил свои мысли. Политика — это вообще личное дело каждого, а вот религию, может быть, на публике все-таки не стоит обсуждать, здесь, наверное, минус. А так — вполне обычное мнение, право на которое есть у каждого человека. В принципе публичное обсуждение политики спортсменами — это во многом моветон. Но я не сказал бы, что в Северной Америке от этого все уходят, особенно при новом президенте США. В НБА и американском футболе на него ополчились многие темнокожие спортсмены, в НХЛ таких меньше, но, например, обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли отказался идти с „Вашингтоном“ в Белый дом.



Любое обсуждение — это нормально, главное — никого не затаптывать. У меня есть опасения, что интервью Панарина так или иначе может отразиться на Олеге Знарке — все-таки в условиях поляризации на нового тренера „Спартака“, учитывая все связи, неизбежно ляжет часть негатива. Я считаю, что в полностью выстроенном обществе такого быть не должно. Но, думаю, это будет», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.



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