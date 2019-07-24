Альтернативный капитан «Вегаса» Энгелланд подписал ветеранский контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» сохранил в команде опытного защитника Дерика Энгелланда. Контракт с игроком рассчитан на один сезон, сообщается в официальном «твиттере» «Вегаса».
Соглашение с 37-летним защитником имеет статус ветеранского контракта. Зарплата игрока составит $ 700 тыс., при этом в виде бонусов Энгелланд имеет возможность заработать до $ 800 тыс. Дерик является альтернативным капитаном «рыцарей». В минувшем сезоне он забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "-3". В семи матчах плей-офф отметился одной голевой передачей.
Ранее клуб из Лас-Вегаса провёл обмен с «Торонто Мэйпл Лифс», благодаря которому «рыцарям» удалось вернуться в потолок зарплат.
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