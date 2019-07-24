Китаров продолжит играть за минское «Динамо». В клубе его называют легендой 77

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров заключил новый контракт, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. В клубе заявили, что продлили контракт с легендой 77.

В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 53 играх, в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами. Кроме того, на счету Китарова было 89 силовых приёмов — лучший показатель в команде.

Для 32-летнего нападающего следующий сезон станет уже девятым в КХЛ. Помимо минского «Динамо» Александр также защищал цвета «Нефтехимика». В сумме провёл в лиге 391 матч и набрал 76 (30+46) очков.

В мае форвард помог национальной сборной вернуться в элиту. На турнире в Нур-Султане он был капитаном сборной Беларуси и отметился двумя передачами.