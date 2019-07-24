Ещё один американский хоккеист с китайской фамилией пополнил состав «Куньлуня»
Американский защитник Майк Чен заключил двухлетний контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал в лиге Восточного побережья за «Стингрэйз из Южной Каролины». В 44 матчах регулярного чемпионата Чен забросил три шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности "-16" и 31 минуте штрафа.
Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Тайлером Воном. Кроме того китайский клуб заключил соглашение с канадским нападающим Спенсером Фу.
В 2022 году в Китае пройдут Олимпийские игры, в которых примет участие и хоккейная национальная команда.
«Куньлунь» подписал контракт с канадским нападающим Воном
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