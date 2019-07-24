Линдбек — о КХЛ: сильная лига, обилие замечательных городов. Что ещё нужно?

Новичок «Торпедо» голкипер Андерс Линдбек поделился первыми эмоциями от пребывания в команде из Нижнего Новгорода.
«Я восхищён возможностью впервые приехать в Россию и проявить себя в КХЛ. Очень сильная лига, обилие замечательных городов – что ещё нужно хоккеисту? С этим согласились супруга, дочка и мой агент. Совместно мы решили, что Нижний Новгород станет отличным вариантом как для продолжения карьеры, так и для жизни.
Кроме того, я общался с другими хоккеистами, которые говорили о «Торпедо» исключительно хорошее. В частности, с Карлом Клингбергом, чей брат играл вместе со мной в «Далласе». Тренировки в новой команде проходят в отличной атмосфере. Все соскучились по работе и горят желанием проявить свои лучшие качества", — цитирует Линдбека официальный сайт клуба.
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