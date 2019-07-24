Тальбо: в КХЛ надо пить столько же водки, сколько и русские. Тогда будут уважать

Обладатель Кубка Стэнли канадец Максим Тальбо, завершивший профессиональную карьеру, поделился мнением, как заручиться поддержкой партнёров в КХЛ.



«Иногда приходилось тренироваться в два часа утра по московскому времени, когда играли в Хабаровске. Но это хоккей, всякое случается. Тебе платят деньги за это, ты уже счастливчик.



Чтобы стать своим в России, нужно делать всё то же самое, что делают русские игроки. Работать так же усердно, как они. Пить столько же водки, сколько и они. И тогда они будут уважать тебя, ты навсегда станешь их другом. Но если приедешь с настроем, что я такой крутой, играл в НХЛ, тебя возненавидят. Тогда ничего не получится», – сказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.



Напомним, Тальбо выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив» и омский «Авангард».

Тальбо – о Квартальнове: он был очень плохим человеком и конкретно меня бесил