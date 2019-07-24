Рижское «Динамо» и «Нефтяник» пробили 38 буллитов на двоих в послематчевой серии

Товарищеская встреча в Лиепае (Латвия) между рижским «Динамо» и альметьевским «Нефтяником», в которой клуб из ВХЛ одержал победу со счётом 2:1 (б), запомнится как матч с одной из самых длинных послематчевых серий.



Команды сыграли вничью 1:1 в основное время. Выявление победителя в серии штрафных бросков затянулось. Командам потребовалось выполнить 38 буллитов на двоих. Молодой рижанин Патрикс Забусовс выходил исполнять бросок пять раз, однако сумел поразить ворота команды из Альметьевска лишь однажды. Закончить серию на 19-м броске для своей команды удалось Максиму Салахову, ставшему автором победной шайбы.



Любопытно, что действующий рекорд КХЛ также принадлежит рижанам и уступает результату, показанному в игре с «Нефтяником». В сезоне-2016/17 «Динамо» обыграло «Локомотив» в серии буллитов. Тогда потребовалось исполнить 36 бросков.

Рижское «Динамо» по буллитам уступило «Нефтянику» в товарищеском матче