Жамнов: Знарок вернулся в КХЛ голодным. Нужно сколотить команду без «пассажиров»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о задачах на следующий сезон, которые он поставил перед новым главным тренером красно-белых Олегом Знарком.
«Задачу на сезон мы уже обговорили: пройти в плей-офф как можно дальше. В данной ситуации первый раунд уже никого не устроит. Надо менять стереотип «Спартака», сложившийся в последние годы, и двигаться дальше шаг за шагом. Так что задачи большие.
Сразу видно, что Знарок хочет работать. Можно сказать, что в КХЛ он вернулся голодным. После перерыва он хочет вновь доказать, как здорово умеет работать. Он же и в ХК МВД, и в «Динамо», и в СКА добивался результатов. Главное — сколотить команду. Чтоб был настоящий коллектив единомышленников, без «пассажиров», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».
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