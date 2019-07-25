Чиновник — о Тальбо: если бы он играл за «Металлург», так бы не высказывался
Исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер прокомментировал высказывания форварда Максима Тальбо, назвавшего Магнитогорск «маленьким и грязным» городом.
«К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с ситуацией, когда известный хоккеист-легионер, поиграв в России, затем нелицеприятно отзывается о городе или стране, в которой он выступал… Возможно, своими громкими и некрасивыми высказываниями он хотел привлечь к себе внимание. Думаю, если бы он играл за „Металлург“, то не говорил бы таких слов о Магнитогорске, потому что в клубе уделяют большое внимание тому, чтобы хоккеисты жили в комфортных условиях и ни в чем не нуждались», — приводит слова Одера РИА «Новости».
И снова грязь. Тальбо вспомнил водку и «плохого мужика» Квартальнова
Как же бедные легионеры всё это терпят?
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