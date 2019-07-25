Дельнов: работаю над тем, чтобы остаться в «Адмирале»

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Александр Дельнов поделился впечатлениями после выигранного товарищеского матча с «Амуром» (1:0).



«Атмосфера на первом для меня дальневосточном дерби – отличная! Мне понравилось. Много болельщиков пришло. Очень рад победе. Для меня большая часть играть за «Адмирал», поздравляю всех с победой! Как получилось забить в меньшинстве? Мы хорошо поменялись, Вася Стрельцов хорошо догнал. Мы на тренировках много отрабатываем выходы «два в один», и Сергей Александрович даёт установку пасы отдавать хорошие. Я думаю, это в игру и перешло. Работаю над тем, чтобы закрепиться в «Адмирале», остаться здесь. Буду стараться доказывать тренерскому штабу, что я достоин здесь быть», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

«Адмирал» победил «Амур» в товарищеской игре