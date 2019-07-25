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Ян Коварж — о переходе в «Цуг»: в этом клубе цель одна — победа

Ян Коварж — о переходе в «Цуг»: в этом клубе цель одна — победа
Хоккей / Прочие 0

Нападающий Ян Коварж прокомментировал подписание контракта со швейцарским клубом «Цуг».

«Почему контракт на один сезон? Мы с клубом должны понять, устраиваем ли мы друг друга полностью. Если всё будет хорошо, новое соглашение будет подписано.

Почему „Цуг“? У меня не было предложений от других команд, где было бы настолько же сильным желание побеждать. Я действительно хотел стать частью организации. Цель — только победа в чемпионате, ведь команда за три сезона дважды была в финале», — приводит слова Коваржа официальный сайт клуба.

29-летний чешский нападающий пополнил состав «Шкоды Пльзень» в декабре 2018 года после неудачной попытки закрепиться в НХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата Чехии Ян забросил 7 шайб и сделал 26 голевых передач. В 4 матчах плей-офф Коварж набрал 3 (1+2) очка. По окончанию сезона Коварж покинул клуб.

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