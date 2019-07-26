Бывший форвард «Авангарда» Чад Ро продолжит карьеру в Шотландии

Канадский нападающий Чад Ро заключил контракт с «Глазго Клан», информирует официальный сайт шотландского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
32-летний уроженец Иллинойса дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17. Выступая за «Куньлунь Ред Стар» Чад забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата. В 5 играх плей-офф на счету Ро было 2 (1+1) очка.
Перед началом позапрошлого сезона Чад пополнил состав «Нефтехимика», а по ходу чемпионата был обменян в «Авангард». В общей сложности в сезоне-2017/18 американец отметился 15 (12+3) очками в 44 играх «регулярки», в 5 играх плей-офф очков не набрал.
В минувшем сезоне Ро играл за «Слован». В 55 играх регулярного чемпионата Чад забросил 7 шайб и сделал 10 голевых передач.
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