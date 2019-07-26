Кессел — о роли лидера «Аризоны»: у меня в карьере ещё такого не было

Нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел ответил на вопрос, как он ощущает себя в роли главного лидера команды.
«Я с нетерпением этого жду. У меня в карьере ещё такого не было. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы помочь молодым ребятам побеждать и развиваться. Если молодёжь захочет задать мне вопросы или о чём-то поговорить, я всегда буду готов. Буду стараться делать лучше команду и их.
Я не тусовщик, мягко говоря. Мне просто хочется быть хорошим парнем. Ребята могут ко мне обращаться, а мне нравится хорошо проводить время. Если им захочется поговорить о хоккее, то мне нравится говорить о хоккее тоже. Но в первую очередь надо получать удовольствие от жизни, от самого себя, тогда ты и будешь играть в свой лучший хоккей. Расслабься и будь готов играть.
Уход из «Питтсбурга»? Обмен предсказать нельзя, но когда что-то готовится, это можно почувствовать. Я там провел великолепные четыре года. Но я также жду шанса в «Аризоне», хочу снова доказать, что ещё на что-то способен. Всегда хочется проявить себя, провести хороший, большой год. И, надеюсь, нам удастся что-то прекрасное», — цитирует Кессела официальный сайт НХЛ.
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