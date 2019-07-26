Щербак — о «Монреале»: франкофоны говорят на французском, а нам по-русски нельзя

Нападающий «Авангарда» Никита Щербак, ранее выступавший за «Монреаль Канадиенс», ответил на вопрос о русофобии в клубе.

«Я думаю, что действия говорят сами за себя. Я никогда не слышал версии, что русские покинули клуб, потому что Радулов объединил вокруг себя соотечественников. Не считаю, что всё было так. Радулов сам по себе человек открытый, он никогда не будет ни про кого плохое говорить. Всё это глупая отговорка.

А сколько в клубе франкофонов, ребят из Квебека, которые только на французском говорят! Они даже не пытаются разговаривать по-английски в раздевалке. Получается, что они спокойно говорят на французском, а нам по-русски нельзя поговорить. Все русские ребята были добрыми и открытыми: и Андрюха Марков, и Емеля (Алексей Емелин. — Прим. «Чемпионата»). Никто никогда не видел, чтобы про них в команде кто-то плохое говорил», — цитирует Щербака Sport24.