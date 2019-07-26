Глава МИД Латвии: мы не отменим визы для белорусов на время ЧМ-2021

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что его страна не отменит визы для белорусов на время ЧМ-2021. Напомним, что Латвия и Беларусь примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

«Ещё есть полтора года, но мы работаем над тем, чтобы упростить выдачу виз для болельщиков. Мы не можем отказаться от виз полностью, потому что мы член Шенгенской зоны. Но мы работаем над тем, чтобы люди могли приехать на игры чемпионата по очень даже упрощённому режиму выдачи виз. Если у вас будут билеты на матч и билеты на самолёт или поезд, подтверждающие, что вы возвращаетесь, больших проблем не должно быть.



Мы этот вопрос обсуждали сегодня, наши консульские службы Беларуси и Латвии будут обсуждать этот вопрос на рабочем уровне. У нас и у наших белорусских партнёров есть положительный настрой провести этот чемпионат на высоком уровне и облегчить попадание на игры и гражданам Латвии, и гражданам Беларуси», – цитирует Ринкевичса Tut.by.