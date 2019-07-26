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Бьюгстад: Гальченюк — настоящий мастер, динамичный игрок

Бьюгстад: Гальченюк — настоящий мастер, динамичный игрок
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бьюгстад прокомментировал обмен, совершённый клубом в конце июня. Форвард команды Фил Кессел отправился в «Аризону» в обмен на Алекса Гальченюка и Пьера-Оливера Жозефа.

«С Филом интересно играть, он интересный человек. Я провел с ним совсем мало времени, но получил большое удовольствие от общения. Желаю ему всяческого успеха в «Аризоне».

Я недавно перешел в эту команду и до сих пор знакомлюсь с ребятами. Новый сезон будет интересным. Гальченюк — настоящий мастер, динамичный игрок. Я играл против него в составе «Флориды». Он и Танев очень помогут команде, как и некоторые другие ребята, которых мы подписали или получили по обмену», — цитирует Бьюгстада официальный сайт НХЛ.

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