Гулявцев — про разгром «Адмирала»: сегодня у «Амура» была команда

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от победы в товарищеской игре с «Адмиралом» (6:0).
«Поменяли в тактике некоторые вещи. «Адмирал» сегодня также мощно начал, как и в прошлой игре. Мы где-то выдержали этот темп, позавчера прошла первая официальная игра. Сегодня ребята были немного посвежее: выдержали темп, забили гол и продолжили играть в свою игру. Добавили в скорости и быстрых передачах. Хорошие голы, забить их без правильных действий не получается, где-то сыграли на ошибках соперника, где-то проявили свое мастерство. Сегодня была действительно команда, все играли друг за друга. Боролись на пятаке — помогли вратарю сыграть на ноль. Ребятам благодарен – спасибо!», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».
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