Кейн: «Чикаго» хочет в плей-офф, но место нам не гарантировано

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне.
«Мы хотим выйти в плей-офф, но не потому, что мы вдруг стали лучше и нам уже гарантировано там место. Мы должны идти шаг за шагом, работать в тренировочном лагере, сыграть контрольные матчи, съездить в Европу на NHL Global Series и достойно начать там сезон. Безусловно, не нужно заглядывать слишком далеко вперед. Надо жить настоящим. Сейчас мы тренируемся, готовимся к чемпионату. Все внимание уделяем этому. Но могу сказать, что мне нравится направление, в котором движется команда.
Коллитон? Он умный человек, предлагает очень интересные вещи, хотя у него весьма простой подход. Он хочет, чтобы мы в полной степени использовали наши сильные стороны. Думаю, он задержится в лиге и станет очень хорошим тренером», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
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