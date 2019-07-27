Дюмулин: грустно, что Мяяття ушёл. Непросто расставаться с такими игроками
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмулин прокомментировал уход из команды финского защитника Олли Мяяття, который был обменян в «Чикаго Блэкхоукс».
«Непросто расставаться с такими игроками. Он отличный парень, очень много работал. Грустно, что он ушёл. Но у нас много игроков в линии обороны. Прошлый сезон мы провели ввосьмером. Кому-то надо прибавить. Надеюсь, что летом хорошо подготовятся Юсо Риикола и Чад Раведел», — цитирует Дюмулина официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне 24-летний Мяяття забросил 1 шайбу и сделал 13 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+9» и 12 штрафных минутах. В одном матче плей-офф финский хоккеист не отметился результативными действиями при полезности «-2».
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