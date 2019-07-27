Червены: в КХЛ было здорово, но я хочу видеть, как растёт моя дочь

Нападающий «Градец Кралове» Рудольф Червены поделился воспоминаниями о сезоне, проведённом в братиславском «Словане».

«Главная причина, по которой я сменил клуб, — это исключение «Слована» из КХЛ. Если бы этого не произошло, то вероятнее всего, я бы вернулся в Братиславу. В минувшем сезоне я поиграл в двух клубах. И в «Словане» было здорово, ведь я играл в КХЛ, но мне не хватило других вещей. Выездные матчи несли в себе дискомфорт.

В конце сезона я перебрался в Швецию и немного познакомился с их жизнью. И когда я начал думать обо всём об этом… То понял, что Градец идеально подходит для моей нынешней жизни. У меня есть маленькая дочь и хочется жить в одном месте. Я хочу видеть, как растёт моя дочь, быть с ней на протяжении каждого дня, а не путешествовать по выездам», — цитирует Червены iSport.cz.