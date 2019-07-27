Член совета директоров «Слована»: в КХЛ нельзя говорить о прибыли, это не бизнес

Член правления «Слована» Юрай Широки-младший рассказал, какой бюджет был у клуба во время выступления в Континентальной хоккейной лиге.



«Наше финансирование в 2011 году составляло около 11 млн евро — один из самых низких бюджетов в лиге. На том же уровне наше финансирование было и в следующие годы. Примерно половина бюджета уходила на зарплату и бонусы игроков и тренеров, другая половина — траты на ледовый дворец, перелёты и тому подобные вещи.



В КХЛ невозможно говорить о прибыли, хотя это проблема всего европейского хоккея. Это не прибыльный бизнес, это вообще не бизнес. В хоккее нет больших денег за телеправа, прибыли от продажи формы и тому подобного. Однако хочу сказать, что КХЛ показала себя высококачественной лигой. Жаль, что нам пришлось уйти», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.

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