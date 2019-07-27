Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Член совета директоров «Слована»: в КХЛ нельзя говорить о прибыли, это не бизнес

Член совета директоров «Слована»: в КХЛ нельзя говорить о прибыли, это не бизнес
Хоккей / КХЛ 0

Член правления «Слована» Юрай Широки-младший рассказал, какой бюджет был у клуба во время выступления в Континентальной хоккейной лиге.

«Наше финансирование в 2011 году составляло около 11 млн евро — один из самых низких бюджетов в лиге. На том же уровне наше финансирование было и в следующие годы. Примерно половина бюджета уходила на зарплату и бонусы игроков и тренеров, другая половина — траты на ледовый дворец, перелёты и тому подобные вещи.

В КХЛ невозможно говорить о прибыли, хотя это проблема всего европейского хоккея. Это не прибыльный бизнес, это вообще не бизнес. В хоккее нет больших денег за телеправа, прибыли от продажи формы и тому подобного. Однако хочу сказать, что КХЛ показала себя высококачественной лигой. Жаль, что нам пришлось уйти», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.

«Слован» может потерять лицензию, долги клуба — 3 млн евро
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент