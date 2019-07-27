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Зибанеджад — о продлении контракта с Бучневичем: ещё два года с этим парнем

Зибанеджад — о продлении контракта с Бучневичем: ещё два года с этим парнем
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад в «Инстаграме» отреагировал на информацию о продлении контракта с российским форвардом «синерубашечников» Павлом Бучневичем. Швед и россиянин на протяжении большей части сезона играли в одной тройке.

«Ещё два года с этим парнем», — написал Зибанеджад.

Спустя некоторое время Бучневич ответил шведу. «Мы готовы ещё к двум годам», — написал Бучневич.

В прошедшем сезоне форвард нередко становился мишенью для критики тренерского штаба. В 64 матчах россиянин записал на свой счёт 38 (21+17) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафа. Данная результативность стала рекордной для Бучневича в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. Игрок будет получать за сезон $ 3,25 млн.

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