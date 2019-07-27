«Торпедо» провело двусторонний матч. Новичок Линдбек пропустил пять шайб

На учебно-тренировочном сборе в Нижнем Новгороде «Торпедо» провело двустороннюю игру, информирует официальный сайт нижегородского клуба. Победу одержала команда в синей форме — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).
«Синие» — «Белые» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).
«Синие»: Тихомиров (Мольков, 30:00), Аляев — Баранцев, Бочаров — Почивалов — Шенфельд; Минеев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев; Смолин — Поддубный — Белевич.
«Белые»: Линдбек, Зборовский — Медведев, Варфоломеев — Шрёдер — Жафяров; Родионычев — Огиенко, Варнаков — Шахворостов — Гончарук, Томилов — Есаян — Михальчук.
Во второй двадцатиминутке «синие» захватили инициативу и дважды поразили цель — дубль оформил Антон Шенфельд. На старте третьего периода «белые» смогли усилиями Джордана Шрёдера «распечатать» ворота Николая Молькова но сравнять счет никак не удавалось.
В концовке удаление Дмитрия Родионычева превратилось в буллит, который реализовал Денис Почивалов. В оставшееся время «белые» пропустили ещё две шайбы. Авторами стали Михаил Смолин и Станислав Бочаров.
1:0 — Шенфельд (Минеев, Ильин),
2:0 — Шенфельд (Бочаров),
2:1 — Шрёдер (Жафяров),
3:1 — Почивалов (бул),
4:1 — Смолин (Белевич),
5:1 — Бочаров (Ильин).
- 27 июля 2019
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