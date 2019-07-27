Бучневич — о ФХР: даже с днём рождения не поздравили, будто я чужой

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал непопадание в состав сборной России на чемпионат мира.

«Это было понятно, ведь я не имел контракта. Лично ко мне никто не обращался из сборной. Может, обиделись за чемпионат мира в Копенгагене? Да, я набрал 4 (1+3) очка. Но там практически не играл в хоккей. Теперь со мной никто не вышел на связь. Даже с днём рождения не поздравили, будто я чужой.

Следующий сезон? Мне нужна стабильность и чтобы я не нервничал по пустякам. Сделать это не так просто, но буду стараться. А болельщикам посоветую поменьше верить прессе, которая не разбирается в правилах НХЛ. Есть проверенные эксперты. А есть те, кто пишет ересь, будто «Рейнджерс» от меня хотел отказаться. Как видите, это совсем не так», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.