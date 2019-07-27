«Монреаль» подписал новый контракт с Майклом Маккэрроном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с нападающим Майклом Маккэрроном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне Маккэррон не вызывался в главную команду. В АХЛ он провёл 32 встречи, в которых забросил 7 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности «0» и 46 штрафных минутах.
В последний раз американский форвард принимал участие в матче НХЛ 8 апреля 2018 года. Всего за карьеру в главной североамериканской лиге Майкл сыграл 70 матчей, отметившись 8 (2+6) очками.
Следующий сезон станет для Майкла пятым в системе «Канадиенс». Ранее «Монреаль» подписал новый контракт с Шарлем Юдоном, избежав арбитражного заседания.
- 27 июля 2019
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