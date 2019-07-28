Бобряшов: Яндач много внимания уделял обороне. «Адмирал» ориентирован на атаку

Защитник «Адмирала» Никита Бобряшов прокомментировал переход в приморский клуб после сезона в магнитогорском «Металлурге».

«Мне очень нравилось в «Магнитке», этот клуб является одним из исторических лидеров нашего хоккея. Но регулярного игрового времени у меня в «Металлурге» не было, поэтому с радостью воспринял звонок агента, который сообщил об интересе со стороны «Адмирала». Так что предложение с Дальнего Востока принял без раздумий.

Мне очень повезло, что провёл сезон в «Металлурге», где коллеги по обороне, например Евгений Бирюков или Виктор Антипин, очень много подсказывали. Получил в Магнитогорске бесценный опыт, дебютировал в КХЛ. Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач много внимания уделял именно обороне — наверное, как и любой чех.

Судя по первым матчам в «Адмирале», Владивосток чуть больше ориентирован на атаку. Светлов требует, чтобы команда играла в агрессивный хоккей, пятеро — впереди, пятеро — сзади, а защитники просто обязаны подключаться в атаку. Кстати, и Яндач такие подключения не запрещал», — цитирует Бобряшова Russia-Hockey.