Кондратьев: в начале «Амур» встречается с середняками. Можно набирать очки

Защитник «Амура» Максим Кондратьев подвёл итог матчей с «Адмиралом» (0:1, 6:0) и поделился ожиданиями от сезона.

«Хорошая поездка для команды. Лично мне нравится больше играть, чем тренироваться. Через игры виден настрой команды. В первом матче мы не были готовы в активной игре на маленькой площадке, не реализовали свои моменты. Если бы забили первыми, всё могло сложиться иначе. Во второй встрече почувствовали уверенность. Получилось много забить. Довольны и игроки, и тренеры, и болельщики. С хорошим настроением двигаемся дальше.

Отпуск в этом году был короче, чем в предыдущем, когда попали в плей-офф. Первый месяц отдыхал, после начал ходить в зал. Летом жил в Риге, поэтому три раза в неделю бегал по побережью. За две недели до начала сборов начал кататься. В Латвии хоккей любят, катков много, проблем со льдом нет.

Календарь чемпионата? Скажу лишь, что в начале мы встречаемся с середняками. Можно удачно стартовать и набирать очки. Начинаем на выезде, но это не страшно, ведь мы будем на сборах в Европе», — цитирует Кондратьева официальный сайт хабаровского клуба.