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Захаров — о белорусском хоккее: нет игроков, в стране слабая подготовка резерва

Захаров — о белорусском хоккее: нет игроков, в стране слабая подготовка резерва
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о развитии белорусского хоккея.

«Нет игроков, слабая подготовка резерва идёт в стране. У нас планируется ослабление. Два хоккеиста русских уйдут, и будет некому играть. Где их взять? Работает по большому счёту две школы в стране. И то, в минском „Динамо“, как я понимаю, ни одного игрока из своей школы нет. А будет, может быть, только через три-четыре года.

А так одна «Юность». Я смотрю, сколько лидеров ушло. Мы сидим и даже не знаем, где их взять. У нас сегодня семь россиян, если два уйдут, то у нас играть некому будет. Ну некому играть! Десять человек в U18 и U20, девять человек в «Динамо»", — цитирует Захарова «Страница хоккея Беларуси».

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