Захаров — о белорусской лиге: нет хоккеистов, чтобы обеспечить 16 клубов

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров прокомментировал ситуацию, в которой оказался оршанский «Локомотив». Команду в новом сезоне Экстралиги заменит «Могилёв».
«Это опять же неспортивный принцип, это по закону федерации хоккея, что фарм-клуба нет. Но, с другой стороны, они бы не нашли людей. Хотя я председатель тренерского совета, было письмо на меня, могу вам сказать. И я обзвонил всех тренеров первого дивизиона, все сказали: однозначно должен быть спортивный принцип, должна играть Орша, это сто процентов. Я говорю: давайте тренеров послушаем. Ну, приняли решение тренерский совет не слушать, а проголосовать на исполком.
Я проголосовал по-любому за Оршу, потому что деньги у них есть. У них просто нет хоккеистов. И их и не будет. И на следующий год не будет, и через три года не будет. Это где-то собирать со всей страны… Ну у нас нет сегодня хоккеистов, чтобы обеспечить 16 клубов. Нет, к сожалению. Поэтому тут как получилось, так получилось», — приводит слова Захарова «Прессбол» со ссылкой на программу «СТВ-Спорт».
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