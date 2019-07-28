Врач ЦСКА: индивидуально подходим к каждому игроку. Неважно, молодой или ветеран

Главный врач ЦСКА Дмитрий Кондрашин рассказал о своей работе и происходящих в ней изменениях.



«Мы в ЦСКА индивидуально подходим к каждому спортсмену. Неважно, молодой это игрок или заслуженный ветеран. Каждому требуется своя методика и наша работа — обеспечить это. В межсезонье наша задача — подготовить ребят к играм. А в сезоне нужно уже поддерживать хорошее функциональное состояние игроков.



Медицина не стоит на месте. Постоянно появляются новые методики, физиотерапевтическое оборудование, аппаратура позволяющая мониторить функциональное состояние спортсменов во время тренировочного процесса. Сильно изменилось спортивное питание. Появилось достаточно различных линеек помогающих в восстановительных процессах игроков. А восстановление спортсменов – это одна из основных задач медицинского корпуса», — приводит слова Кондрашина официальный сайт ЦСКА.

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