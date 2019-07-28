«Спартак» завершил первый предсезонный сбор под руководством Знарка

Двухнедельный сбор, который хоккеисты московского «Спартака» проводили в Либереце (Чехия), завершён, сообщается на официальном сайте красно-белых.



«Спартак» провёл двусторонний матч, после окончания которого хоккеисты отправились в аэропорт и вылетели в Москву. На сборе красно-белые провели одну встречу. Они обыграли чешский клуб «Верва Литвинов» со счётом 2:1 Этот матч стал первым для московской команды под руководством Олега Знарка, который возглавил красно-белых в апреле нынешнего года.



Главный тренер дал своим подопечным три выходных, после чего тренировки возобновятся, а затем команда отправится в чешский город Градец-Кралове, где состоится предсезонный турнир с участием «Маунтфилда» (Градец-Кралове), «Динамо» (Пардубице) и «Слована» (Братислава). Матчи пройдут с 4 по 7 августа.

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