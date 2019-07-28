Шайфли: непросто смириться с тем, что проведём сезон без Майерса, Трубы и Чиаро

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Марк Шайфли прокомментировал уход из команды защитников Джейкоба Трубы, Тайлера Майерса и Бена Чиаро, а также форварда Брэндона Танева.



«Конечно, неприятно, когда приходится расставаться с хорошими друзьями. Джейкоб — один моих лучших друзей. Мы вместе начали играть в лиге и с тех пор дружим. Я очень хорошо знаком с Майерсом, Чиаро и Таневом. Тяжело, когда уходят друзья. Непросто смириться с мыслью, что следующий сезон проведёшь без них.



Кем заменить? Это сложная задача, но у нас хорошая команда, и в системе нашего клуба есть отличные ребята. «Джетс» замечательно работали на драфтах, серьёзно вложились в воспитание игроков внутри команды. А значит, у ребят есть шанс сделать шаг вперёд. Это именно то, чего от них ждут», — приводит слова Шайфли официальный сайт НХЛ.

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