Житник: связка Панарин – Бучневич интересна, но пока Павел не игрок 1-го звена

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал подписание нового соглашения между российским форвардом Павлом Бучневичем и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также поделился мыслями о возможной связке нападающего с соотечественником Артемием Панариным.
«Насколько я знаю, у стороны Бучневича всё было готово к арбитражу, но в последний момент удалось договориться — клуб с игроком ударили по рукам. Это стандартная практика — угроза похода в суд используется как кнут, в итоге стороны приходят к компромиссу. В моей карьере в НХЛ тоже такое было. И тоже за полшага до арбитража нашли общий язык. Хорошая практика.
Связка Панарин — Бучневич на бумаге выглядит интересно, оба форварда нестандартные. Хотя, при всём уважении к Бучневичу, пока это игрок скорее второго или третьего звена. Потенциал есть, но его предстоит раскрывать. Возможно, Панарин подтянет Бучневича, Наместникова или Кравцова до своего уровня, однако пока в этом есть сомнения. Слишком невыразительна в «Рейнджерс» системообразующая, центральная линия», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.
- 28 июля 2019
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