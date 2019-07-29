Кравец: к началу сезона Ежов будет на пике формы

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3).



«Игра в Германии получилась интересной и по движению очень быстрой. «Магнитка» – сильная, обученная и с хорошим мастерством команда, что она и показала на протяжении всей игры, один из лидеров Восточной конференции КХЛ.



Мы, тренерский штаб, хотели посмотреть в деле сочетания, которые подбирали, как ребята запомнили схему и тактику по всем игровым ситуациям. Конечно, в любом матче важен результат. Победа придаёт уверенность на будущее.



Нам не в чем упрекнуть команду. Ребята выполнили практически всё, что мы выполняли на тренировках. Играли очень агрессивно. Особенно понравилось, что действовали на льду коллективно, друг за друга. Мы достаточно много контролировали шайбу, нанесли больше бросков по воротам соперника, достаточно уверенно сыграли в меньшинстве. Несмотря на ранний подъём и поздний приезд, ребята играли хорошо.



Наш вратарь Илья Ежов провёл первый матч и показал достойную игру. Уверен, в будущем он будет добавлять и будет играть ещё лучше. Впереди ещё много матчей и тренировок. Думаем, к началу сезона он будет на пике формы», – цитирует Кравца официальный сайт «Витязя».

Гол Дорофеева принёс «Металлургу» победу в матче с «Витязем» в Германии