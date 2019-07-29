Лофквист: учу язык, хотел бы поскорее дать своё первое интервью на русском

Американский защитник Сэм Лофквист рассказал о своём отношении к России.



«Я работаю над русским языком, начал учить его ещё в Финляндии. Я тренирую свои навыки чтения. Мне нравится осознавать, что я могу немного понимать и говорить. В интервью мне пока тяжеловато. Хотел бы поскорее дать своё первое интервью на русском.



Всегда хотел попасть в Россию, она в какой-то мере для меня очаровательна. Когда я был ребёнком, мне больше всего нравилось наблюдать за русскими игроками: Овечкиным, Ковальчуком и Ковалёвым, с которым я работал в прошлом сезоне.



Всегда хотел попробовать свои силы здесь. Когда появилась такая возможность, я не мог сказать «нет». Сначала я не знал, чего ожидать от России. Впервые я попал сюда во время чемпионата мира U18 в Казани. Этот город мне понравился, я захотел вернуться. Новосибирск – одно из лучших мест, которые я видел в России. Мне правда нравится этот город. Это была одна из причин, почему я хотел перейти сюда после прошедшего сезона.



Я думаю, в русском и американском менталитетах большая разница. Но в то же время, мне кажется, у нас больше общего, чем мы думаем. Многие американцы считают, что вы холодны, неприветливы, но я с этим не согласен. Если ты приветлив и дружелюбен с русскими, они будут, возможно, самыми тёплыми и отзывчивыми людьми. Русские и американцы – соперники на протяжении долгого времени, но у нас много общего. Я могу сказать, что люблю Россию, люблю вашу культуру, я очень счастлив вернуться сюда.



В Китае, где я играл прошлый сезон, развивают хоккей с нуля. Это сложно, поэтому они сталкиваются с различными проблемами. Все в организации стараются делать свою работу, но китайцев нужно учить хоккейным тонкостям.



Я решил подписать контракт с «Сибирью», потому что интерес был с обеих сторон – от клуба и от меня. Каждое лето, когда я разговаривал с агентом, «Сибирь» была для меня в списке предпочтений. Я был очень рад, когда появился этот вариант. Это место, где я всегда хотел играть», – заявил Лофквист в интервью официальному каналу «Сибири» в YouTube.



Напомним, 29-летний американец пополнил состав «Сибири» в начале мая. В 2016 году он уже играл в КХЛ за «Торпедо».