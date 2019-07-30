Пашков: Бобровский и Василевский должны поблагодарить легендарного Тарасова

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал подписание нового контракта российским вратарём Андреем Василевским с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Много лет североамериканские руководители относились с предубеждением к нашим голкиперам, на первых ролях в НХЛ были канадцы, финны и чехи — в том числе в финансовых ведомостях. Но вода камень точит — и настроения за океаном поменялись. Отлично!
Надо сказать, что черновую работу в свое время выполнили Николай Хабибулин и Евгений Набоков. Но самое большое окно прорубил Сергей Бобровский, а теперь в него пролез Андрей Василевский. В НХЛ он провел очень сильный сезон, на чемпионате мира не вытянул только полуфинал с финнами, зато был великолепен в матче за бронзу.
На мой взгляд, первые зёрна были посажены в 1985 году, когда многолетний лидер сборной СССР Владислав Третьяк завершил карьеру и стране нужно было выращивать нового голкипера номер один. И тогда легендарный Анатолий Тарасов стал инициатором открытия в Высшей школе тренеров специального курса по подготовке тренера вратарей. Мне посчастливилось поступить на этот курс и получить уникальное по тем временам образование, распределившись в сборную. Уверен, что то решение Тарасова так или иначе повлияло на судьбы всех современных российских вратарей. И те же Бобровский с Василевским за свои полторы сотни миллионов должны поблагодарить в том числе легендарного советского тренера.
Я считаю, что большой вклад в популяризацию нашего амплуа внес Владислав Третьяк, который был кумиром поколений и в своё время запустил собственную школу вратарей. Также готов отметить наши клубы, которые запустили технологию подготовки голкиперов, начиная с детских школ и завершая командами мастеров. На пользу пошла конкуренция между российскими и зарубежными тренерами вратарей. В начале века те же финны на волне финского вратарского подъёма начали получать места во многих наших клубах, это подстегнуло отечественных специалистов. Но, повторюсь, основной импульс развитию этого амплуа в России дал Тарасов», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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