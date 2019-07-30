Куниц: мне повезло за 15 лет оказаться частью четырёх удивительных клубов

Нападающий Крис Куниц прокомментировал завершение своей игровой карьеры.



«Мне очень повезло, что за последние 15 лет я был частью четырёх удивительных клубов. Хотел бы поблагодарить «Анахайм Дакс», «Питтсбург Пингвинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхоукс». Каждый из клубов был примером не только для меня, но и для моих детей.



Спасибо владельцам, тренерам, руководству всех команд. Спасибо за всё моим товарищам по команде. Я воплотил детскую мечту», — приводит слова нападающего официальный сайт «Чикаго».



Канадский нападающий является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в 2007 году он выиграл главный трофей НХЛ в составе клуба «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной команды Куниц выиграл Олимпийские игры 2014 года и сыграл в финале чемпионата мира—2008.