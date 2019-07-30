Тренер «Чикаго»: я рад, что Куниц стал частью нашей тренерской группы

Главный тренер клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон прокомментировал решение форварда Криса Куница завершить игровую карьеру.



«У Криса была выдающаяся профессиональная карьера. Четыре Кубка Стэнли и золотая олимпийская медаль говорят сами за себя.



Тренируя его в прошлом году, я понял, каким хорошим дополнением он станет для нашего штаба и организации. Я рад, что он стал частью нашей тренерской группы», – приводит слова Коллитона официальный сайт «Чикаго».



Канадский нападающий является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в 2007 году он выиграл главный трофей НХЛ в составе клуба «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной команды Куниц выиграл Олимпийские игры 2014 года и сыграл в финале чемпионата мира—2008.