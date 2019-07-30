Сибрук — о рейтинге контрактов: люди будут писать всё что захотят

Защитник клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук поделился мнением о рейтинге контрактов Национальной хоккейной лиги, согласно которому его контракт был признан худшим в лиге.
«Меня это совершенно не волнует. Люди будут писать всё что хотят. Я не из тех, кто читает прессу, а потом нервничает из-за этого или начинает гордиться. Ничего такого.
Я сосредоточен на себе. Поеду в лагерь, чтобы попасть в состав команды. В этом заключается моя работа. До тренировочных сборов осталось два месяца, так что я сфокусирован на том, чтобы стать самой лучшей версией Брента Сибрука», – приводит слова защитника The Athletic.
В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 28 (5+23) очков при показателе полезности «-6».
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