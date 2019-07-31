Скудра — о слухах про «Трактор»: это вброс от людей, которые вне команды

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал о нынешнем состоянии селекции клуба. Ранее появилась информация, что челябинцы ищут для обмена нескольких игроков – двух защитников и двух нападающих.
«У нас этими вещами занимается руководство клуба, спортивный блок. Что касается лично моего понимания, это вброс информации от людей, которые находятся не в команде и стараются негативно влиять на наш коллектив. Я считаю, что на данный момент у нас собрана прекрасная команда», – цитирует Скудру «Первый областной».
Перед началом сезона-2011/12 Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов. В апреле 2013 года подписал контракт с «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев. 19 апреля 2019 года «Трактор» объявил о назначении Петериса Скудры на должность главного тренера.
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