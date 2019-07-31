Стал известен календарь МХЛ в сезоне-2019/20

Континентальная хоккейная лига утвердила календарь игр Молодёжной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.

В чемпионате МХЛ примут участие 34 команды, разделённые на две конференции. Первый этап (регулярный чемпионат) стартует 3 сентября 2019 года матчем «Локо» (Ярославль) – «Алмаз» (Череповец) и завершится 6 марта 2020 года. 11 января 2020 года в Москве состоится матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков регулярного чемпионата МХЛ.

Матчи второго этапа (плей-офф) стартуют 9 марта со стадии 1/8 финала и завершатся не позднее 26 апреля, в зависимости от количества матчей в ходе финальной серии Кубка Харламова. 9 марта плей-офф начнётся четырьмя матчами представителей Восточной конференции. Запад стартует днём позже.

Игры распределены по 165 дням, между которыми планируется 21 выходной. Количество пауз между игровыми днями сократилось по сравнению с прошлым сезоном. Два четырёхдневных перерыва запланировано на новогодние праздники и матч за Кубок Вызова в Москве.