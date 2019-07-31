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КХЛ назвала физическое состояние Афиногенова «главной тайной человечества»

КХЛ назвала физическое состояние Афиногенова «главной тайной человечества»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига в официальных социальных сетях назвала физическое состояние Максима Афиногенова главной тайной человечества.

«Главная тайна человечества: почему 39-летний Макс Афиногенов с каждым годом выглядит более молодым?» — сказано в «Твиттере».

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

В составе «Динамо» Афиногенов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 провёл всего 10 игр. Форвард забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

Предсезонная подготовка московского «Динамо» началась с тренировочного сбора в Нижегородской области, который стартовал 15 июля. Восстановившийся от травмы Афиногенов показал лучший результат в одном из сложнейших тестов предсезонной подготовки — тесте Купера.

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