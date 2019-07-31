Утверждены структура и календарь ВХЛ сезона-2019/20

Утверждены структура и календарь матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2019/20.
В предстоящем сезоне в «ВХЛ — Кубке Шёлкового пути» примут участие 34 хоккейных клуба (27 — Россия, 3 — Казахстан, 3 — Китай, 1 — Узбекистан).
Состав участников пополнили «Динамо» (Тверь, Россия), «Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан), «Хумо» (Ташкент, Узбекистан) и «КРС-Пекин» (Пекин, Китай). Вместо ХК «Саров» участие в предстоящем сезоне примет команда «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
Структура cоревнования предстоящего сезона претерпела следующие изменения.
В связи с увеличением количества участников, команды распределены по двум конференциям и четырём дивизионам с учетом их географического местоположения, а также транспортной логистики перемещений.
Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами своего Дивизиона и своей конференции. Также, все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами других дивизионов другой конференции согласно утвержденной структуре.
Дополнительно, все команды дивизиона А и дивизиона B проводят по два домашних и два гостевых матча с командами своего дивизиона (четыре матча), а команды Дивизиона С и Дивизиона D — по три матча на своем поле и поле соперника с командами своего дивизиона (шесть матчей). Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 54 матча (по 27 — на своем поле и поле соперника).
Регулярный чемпионат стартует 5 сентября в Караганде матчем-открытия между обладателем Кубка Петрова «Сарыаркой» и победителем Всероссийского соревнования по хоккею по итогам прошедшего сезона «Рубином» (Тюмень). Завершится регулярный чемпионат 18 февраля 2020 года.
Решающий матч финала Кубка Петрова, как и в прошедшем сезоне, запланирован на 30 апреля 2020 года.
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