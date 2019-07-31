«Нью-Джерси» подпишет новый трёхлетний контракт с Батчером на $ 3,73 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» сумел договориться о новом контракте с защитником Уиллом Батчером, избежав арбитража. Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



По его информации, стороны договорились о новом соглашении сроком на три года на общую сумму $ 3,73 млн. В минувшем сезоне Батчер провёл 78 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 26 результативных передач при 18 штрафных минутах.



Напомним, заявки на арбитраж подали 40 игроков, однако многие из них уже подписали новые контракты со своими клубами. Сделать это можно в любой момент до вынесения решения арбитром. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

