На Экмана-Ларссона набросилась его немецкая овчарка и укусила за руку

Капитан клуба «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции, неожиданно стал жертвой собственной собаки, говорится в «твиттере» Complete Hockey News.

Семилетняя немецкая овчарка набросилась на хозяина и укусила за руку. Хоккеист обратился за медицинской помощью. Ему наложили четыре шва, сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики.



Хоккеист проконсультировался с экспертом и спросил, что следует сделать с собакой. По словам специалиста, подобное поведение может повториться, причём возможны более серьёзные последствия в случае нападения собаки. Поскольку у Экмана-Ларссона есть дети, было принято решение усыпить животное.