На Экмана-Ларссона набросилась его немецкая овчарка и укусила за руку
Капитан клуба «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции, неожиданно стал жертвой собственной собаки, говорится в «твиттере» Complete Hockey News.
Семилетняя немецкая овчарка набросилась на хозяина и укусила за руку. Хоккеист обратился за медицинской помощью. Ему наложили четыре шва, сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики.
Хоккеист проконсультировался с экспертом и спросил, что следует сделать с собакой. По словам специалиста, подобное поведение может повториться, причём возможны более серьёзные последствия в случае нападения собаки. Поскольку у Экмана-Ларссона есть дети, было принято решение усыпить животное.
- 31 июля 2019
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