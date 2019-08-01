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Тренер вратарей «Калгари»: в КХЛ Загидулин играл редко. Его мало кто видел

Тренер вратарей «Калгари»: в КХЛ Загидулин играл редко. Его мало кто видел
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей «Калгари Флэймз» Джордан Сигалет поделился мнением о перспективах голкипера Артёма Загидулина.

«Дерек Маккиннон (спортивный директор «Флэймз» – прим. «Чемпионата») прислал мне много видео. В нём есть много общего с Риттихом. Очень много положительных моментов. Это взрывной голкипер, хорошо действует у штанг, умеет читать игру, у него хорошие габариты.

Никто не знает, как он проявит себя в Северной Америке. Риттих быстро адаптировался к нашему хоккею. Здесь другая игра, и переход не будет простым. Но мы сделаем все, чтобы помочь Загидулину.

Не всегда удаётся найти алмаз. В КХЛ этот парень долго находился в тени опытного голкипера (Василия Кошечкина. — Прим. «Чемпионата), играл редко, и его мало кто видел. Но там есть на что посмотреть. Мы рады, что он здесь, и готовы ждать, чтобы узнать, как он проявит себя», – сказал Сигалет.

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