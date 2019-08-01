Цукер — об отставке генменеджера: странно, что это произошло именно сейчас

Форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер прокомментировал отставку Пола Фентона с поста генменеджера, о которой узнал от владельца клуба Крэйга Липолда.
«Всё было очень просто. Он сказал: «Джейсон, я принял это решение сегодня, подробности сообщу позже». Не знаю, кому он ещё звонил, но думаю, что это уважительный подход с его стороны. Конечно, немного странно, что это произошло именно сейчас, но так решил владелец. Вот и всё. Если Крэйг принял решение, то время уже не имеет значения.
Слухи об обменах постоянно появляются, я рад, что никаких сделок с моим участием не произошло. Это всегда нечто особенное, меняют тебя один раз или несколько. Последнее время вся эта информация определённо была на переднем крае. Мне трудно обвинять в чём-то Фентона, если он считал, что так будет лучше для команды. Он считал, что должен предпринять какие-то действия, чтобы улучшить команду. В конечном счете Крэйг не согласился с его видением и решил двинуться в другом направлении», – цитирует Цукера официальный сайт НХЛ.
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