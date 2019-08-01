В «Амуре» назначили капитана команды и его ассистентов

Капитаном «Амура» в сезоне-2019/20 станет 36-летний защитник Максим Кондратьев. Об этом объявил главный тренер команды Александр Гулявцев. Ассистентами Кондратьева станут Томаш Зогорна и Игорь Руденков.

«Капитаном выбрали Максима Кондратьева. Он не первый год в команде и пользуется авторитетом. У него большой опыт игры за океаном и в элите российского хоккея. Этот выбор был на поверхности. В качестве ассистента выступит Томаш Зогорна, тут не стали ничего менять с прошлого сезона. Он также владеет лидерскими качествами, может завести команду.

Игорь Руденков был капитаном на Универсиаде, которую сборная России выиграла. Надеемся, новая роль в команде станет для Игоря стимулом для прогресса. Таким образом, у нас опытный капитан, ассистент-легионер и ассистент-молодой игрок. Это решение мы принимали вместе с тренерским штабом, менеджментом, нас поддержал президент клуба. Но на лёд выходят 22 капитана», — цитирует Гулявцева официальный сайт хабаровского клуба.