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Овечкин — об интервью Панарина: может, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось

Овечкин — об интервью Панарина: может, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Напомним, российский нападающий «рейнджеров» жёстко раскритиковал российскую власть и религию, заявив, что с 90-х годов в России ничего не изменилось.

«Панарин сказал, что с 90-х годов в России ничего не изменилось? Я не знаю. Может быть, там, где он живёт, ничего не изменилось. В спорте всё поменялось. В жизни у меня тоже изменилось. У каждого есть своё мнение. Агент Панарина (Пол Теофанос – Прим. «Чемпионата») работает в ЦРУ? Я не работаю там, ничего не могу сказать», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?
Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.
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